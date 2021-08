Auf der Autobahn A8 geriet am Sonntag gegen 14.30 Uhr ein Cabrio zwischen den Anschlussstellen Contwig-Flughafen und Walshausen in Fahrtrichtung Walshausen überraschend in Brand. Das Feuer etwa zwei Kilometer vor der Ausfahrt Walshausen entstand aufgrund eines technischen Defektes am Wagen, so Polizei und Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, der Wagen brannte allerdings vollständig aus. Die Feuerwehren von Contwig und Dellfeld waren mit 19 Einsatzkräften vor Ort, so Thorsten Preyer, der Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Während des Brandes, der Löscharbeiten und der nachfolgenden Aufräum- und Säuberungsarbeiten auf der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei kam es zu einem längeren Stau, der bis nach 16 Uhr anhielt.