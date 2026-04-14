Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Käshofen und Zweibrücken. Eine Person wurde dabei verletzt.

Passiert ist der Unfall am Dienstagmorgen. Wie die Zweibrücker Polizei berichtet war die Unfallverursacherin mit ihrem roten VW Tiguan von Zweibrücken in Richtung Käshofen unterwegs, vor ihr ein Transporter, davor ein Traktor. Die Fahrerin wollte beide Fahrzeuge überholen, als sie jedoch zum überholen ansetze, wollte auch der Transporterfahrer zum Überholen ansetzen. Die VW-Fahrerin wich laut Polizei auf den Grünstreifen aus, dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und dieses kam auf dem Dach zum liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Die Landstraße war rund eine Stunde voll gesperrt. Betriebsstoffe sind keine ausgelaufen.