Als „Marktleiterin des Jahres“ ist Kristin Pfundstein, Leiterin des Wasgau-Marktes in Waldfischbach-Burgalben, ausgezeichnet worden. Es ist eine von mehreren Auszeichnungen für die Wasgau AG, die die Fachpublikation Lebensmittel Zeitung direkt verliehen hat.

In ihrer Laudatio für Kristin Pfundstein betonte Chefredakteurin Svenja Alberti insbesondere deren Vorbildfunktion als Marktleiterin, engagierte Ausbilderin, Sortimentsliebhaberin und Organisationsprofi. Weitere Preise gingen an Walter Becker als „Hausleiter des Jahres“ im Wasgau Center Birkenfeld und an das „Team des Jahres“ im Wasgau-Markt Merzig-Ballern. Allen wurden herausragende Erfolge bei der Umsatzentwicklung bescheinigt sowie ein starkes soziales Engagement und eine enge regionale Bindung, die die jeweiligen Märkte zu einem sozialen Treffpunkt machten.

Anfang Juni hatte außerdem der Wasgau-Markt Niederwürzbach den Bundessieg im Wettbewerb „Deutscher Frucht Preis 2020“ errungen.