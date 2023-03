Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Fast zwei Millionen Euro. So viel soll der Ausbau der 320 Meter langen Höhstraße in Waldfischbach-Burgalben kosten. Damit haben sich die Kosten binnen acht Jahren um gut 80 Prozent erhöht. Weitere Erkenntnis: Am Ausbau der Straße mit Begegnungsverkehr führt im Grunde kein Weg vorbei.

Die Hoffnung, die viele hegten, dass es deutlich günstiger wird, wenn eine Einbahnstraße gebaut wird, wurde im Bauausschuss begraben. Nach aktuellen Schätzungen kostet es knapp