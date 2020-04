Der Wallfahrtsort Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben hat, trotz Corona-Pandemie, das Betjörg-Jubiläumsjahr eröffnet. Einen festlichen Gottesdienst – ohne Gläubige, aber per Live-Stream übertragen – zelebrierte Wallfahrtsdirektor Volker Sehy gemeinsam mit Diakon Steffen Dully in der Wallfahrtskirche. 1912 war die Kirche mit Geldern der Betjörg-Gesellschaft erbaut und ein Priester finanziert worden. Darüber und über viele, teils unbekannte Details der Lebensgeschichte des Stifters unterrichteten Sehy und Dully anlässlich des 190. Geburtstages von Georg Helfrich, genannt Betjörg. Für 5. September, dem 125. Todestag des Betjörg ist ein weiterer Jubiläumsgottesdienst und für 6. September das Stifteramt geplant. Pfarrer Sehy bezog auf Englisch immer wieder die Teilnehmer aus den USA in die Festtagsmesse ein. Helfrich habe mit seiner Betjörg-Gesellschaft eine Vision verfolgt, die auch mit einem sozialen Haus für Frauen ihr Ziel erreichte, erinnerte Dully bei seiner Predigt.