Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Südwestpfalz bereitet sich darauf vor, Menschen aufzunehmen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Es gehört zum Wesen des Menschen, anderen zu helfen, wenn sie in Not sind. Das ist zutiefst menschlich. Man nennt das Zusammengehörigkeit, Nächstenliebe und Solidarität. Das werden die Südwestpfälzer in den nächsten Wochen vorleben.

Gelebte Solidarität

„Wollen wir es schnell erreichen,

brauchen wir noch dich und dich.

Wer im Stich lässt seinesgleichen,