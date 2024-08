Eine Straußjugend gibt es dieses Jahr in Kleinsteinhausen nicht – dennoch haben Max König und David Bernhardt am Sonntagabend nach dem Kerwe-Fußballspiel vor über 120 Zuhörern eine zünftige Kerwerede abgeliefert.

Die fehlende Kerwejugend haben auch König und Bernhardt in ihren Versen thematisiert: „Ohne Straußbuwe simma gang ins Renne, des is leider echt zum flenne.“ Sie lästerten, die Älteren hätten keine Lust mehr gehabt und den reichlichen Alkoholgenuss über die fünf Tage wohl auch körperlich nicht mehr ausgehalten. Zur Sprache kamen zudem die Abgänge der Fußballer im Sportverein sowie die sportliche Situation. „Der Leistungsdruck war am Anfang sehr klein, denn schlechter als C-Klassen-Letzter kann man nicht sein“, bekamen die Kicker – einige von ihnen waren unter den Zuhörern – ebenfalls ihr Fett weg. Ziel in der neuen Saison sei jedoch der Aufstieg in die B-Klasse. Neben diversen Peinlichkeiten und Missgeschicken einzelner Kleinsteinhauser hatten König und Bernhardt auch die Faschingsveranstaltung mit Männerballett und das dem Hochwasser zum Opfer gefallene Feuerwehrfest zum Thema gemacht.