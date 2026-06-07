Asiatische Hornisse als invasive Art: Tipps und Hinweise der Unteren Naturschutzbehörde.

Mit den steigenden Temperaturen tauchen auch im Landkreis Südwestpfalz vermehrt Wespen und Hornissen sowie deren Nester auf. Insbesondere die Asiatische Hornisse erfährt zunehmende Aufmerksamkeit.

Diese invasive Art hat sich in den vergangenen Jahren in Rheinland-Pfalz weiter ausgebreitet, auch im Landkreis Südwestpfalz. Wichtig zu wissen: Die Asiatische Hornisse gilt nach aktuellem Kenntnisstand nicht als aggressiver oder gefährlicher als heimische Wespen- oder Hornissenarten. Dennoch ist ihre Ausbreitung problematisch, weil ihr Honigbienen und heimische Insekten als Nahrungsgrundlage dienen.

Da die Asiatische Hornisse schnell mit anderen Arten verwechselt werden kann, fällt es Laien oft nicht leicht, sie sicher zu bestimmen. Hier ein paar Hinweise: Auffällig sind bei der Asiatischen Hornisse ihr dunkler Hinterleib und ihre dunklen Oberschenkel mit gelblichen Beinenden. Wer ein entsprechendes Tier oder ein Nest entdeckt, sollte möglichst ruhig bleiben und – wenn gefahrlos möglich – ein Foto machen. Denn Bilder helfen bei der Bestimmung in vielen Fällen weiter.

Eine Meldepflicht besteht seit vergangenem Jahr nicht mehr, gleichwohl können Bürger ihre Sichtungen weiterhin über das Meldeportal Artenfinder auf www.artenfinder.rlp.de melden.

Wichtig ist außerdem: Hausbesitzer und Mieter sollten Nester nicht eigenständig entfernen oder beschädigen. Zunächst ist immer zu klären, um welche Art es sich handelt und ob überhaupt Handlungsbedarf besteht. Nicht jedes größere gelb-schwarze Insekt ist eine Asiatische Hornisse. Heimische Wespen und Hornissen sind nützliche Tiere und erfüllen wichtige Aufgaben in der Natur – auch sie sind als Bestäuber unterwegs. Aus diesem Grund sind einige heimische Wespenarten sowie die heimische Hornisse auch gesetzlich geschützt.

Bei Fragen zum Umgang mit Wespen, Hornissen oder zu Asiatischen Hornissen und deren Nestern können sich Bürgerinnen und Bürger – am besten mit Foto der Tiere – jederzeit an die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Südwestpfalz wenden: Telefon 06331 809-222, -227 und -682, E-Mail umwelt@lksuedwestpfalz.de.