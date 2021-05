Die Landstraße zwischen Thaleischweiler-Fröschen und dem Zubringer zur A62 ist zwar am Donnerstag, wie geplant, gesperrt worden, doch die Arbeiten verschieben sich. Deshalb wird die Sperrung am Dienstag erst einmal aufgehoben.

Die L477 ist seit Donnerstag gesperrt. Der Forst arbeitet im Hochwald und verschiebt dort unter anderem den Waldrand einige Meter nach hinten. Diese Arbeiten, die eigentlich am Sonntag enden sollten, dauern nun noch den Montag an. Am Dienstag wird die Sperrung der Landstraße wieder aufgehoben: Grund ist ein Krankheitsfall in der Asphaltkolonne von Peter Gross Infra. Deshalb können die Arbeiten an den ersten 500 Metern Straße nicht, wie geplant, am Montag aufgenommen werden, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mit.

Baubeginn in zwei Wochen

Der LBM geht davon aus, dass die Arbeiten an der Deckschicht, die in zwei Bauabschnitten erledigt werden, noch im November – voraussichtlich in zwei Wochen – beginnen können. Dann wird die Deckschicht abgefräst, abschnittsweise eine neue Tragschicht eingebaut und über die gesamte Streckenlänge eine neue Deckschicht eingebracht.

Parallel zum Straßenbau des ersten Abschnitts wollten die Werke der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben am Kreisel an der Biebermühler Straße einen Wasserrohrbruch beheben und in der Biebermühler Straße selbst an der Wasserleitung arbeiten. Auch diese Arbeiten verschieben sich, bis die L 477 wieder für die Straßenbauarbeiten gesperrt wird.