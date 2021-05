Autofahrer müssen sich im November auf Einschränkungen, und Umleitungen einstellen, wenn sie von der Biebermühle nach Thaleischweiler-Fröschen oder ins Schwarzbachtal fahren: Die Landstraße wird saniert. Damit nicht so lange gesperrt ist, werden mehrere Maßnahmen kombiniert. Am Donnerstag geht es los.

Die Baustelle auf der Landesstraße 477 reicht von der Ortsausfahrt Thaleischweiler-Fröschen bis zum Autobahnzubringer. Ab Donnerstag wird die Straße für Bauabschnitt eins gesperrt, allerdings nicht auf der kompletten Länge von 900 Metern. Das Gewerbegebiet Ost und seine Unternehmen sollen erreichbar bleiben – wenn auch nicht in der ganzen Bauzeit auf direktem Weg. Unumgänglich seien die Arbeiten, sagt Markus Bold, als Beigeordneter der VG Thaleischweiler-Wallhalben für Bauangelegenheiten zuständig und als Mitarbeiter der Straßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben mit der Maßnahme vertraut. Die Verdrückungen in der Straße seien so stark, „dass wir jetzt etwas machen müssen. Wird jetzt saniert, hält die Straße noch einige Jahre. Machen wir nichts, ist ein Vollausbau absehbar unumgänglich, und dann reden wir über ganz andere, deutlich längere Sperrzeiten“. Um die Auswirkungen einer Sperrung auf die ansässigen Firmen wissend, habe man eine verträgliche Lösung gesucht.

Die sieht so aus: Ab Donnerstag wird die L 477 von der Ortsausfahrt bis zur Abfahrt ins Gewerbegebiet Ost gesperrt. Wer ins Gewerbegebiet will, wird zunächst nach Höheinöd geleitet, auf die A 62 und über die Abfahrt Thaleischweiler-Fröschen und den Autobahnzubringer ans Ziel. Von der Biebermühle kommend ist das Gewerbegebiet während des ersten Bauabschnitts erreichbar. Wer von der Biebermühle nach Thaleischweiler-Fröschen oder ins Schwarzbachtal fahren will, wird über den Autobahnzubringer und Höhfröschen geführt. Über Höheinöd oder Höhfröschen muss auch fahren, wer aus dem Ort heraus will und nicht Richtung Rieschweiler-Mühlbach unterwegs ist.

Bäume fällen bis Samstag

Der erste Bauabschnitt beginnt „mit Baumfällarbeiten im Hochwald“, erläutert Bold. Das habe sich der Forst gewünscht. Um die Sperrung der Straße so kurz wie möglich zu halten, wurden die Waldarbeiten mit dem ohnehin anstehenden Straßenbau kombiniert. Im Wald oberhalb der Straße werden bis Samstag Bäume gefällt – der vordere Teil des Waldstücks war wegen starken Borkenkäferbefalls 2019 schon durchforstet worden. Der Sonntag ist als Puffer eingeplant.

Eineinhalb Wochen pro Abschnitt

Am Montag beginnen die Arbeiten an der Straße damit, dass die Bankette nach hinten gedrückt werden, erläutert Bold. Dann wird die Straße abgefräst. Talseits, zum Schwarzbach hin, müsse die Tragschicht auf einem 1,50 Meter breiten Streifen erneuert werden. Ansonsten wird die Straße mit einer vier Zentimeter hohen neuen Deckschicht versehen.

Wenn das Wetter mitspielt, soll der erste Bauabschnitt eineinhalb Wochen dauern. Diese Phase nutzen die VG-Werke, um einen Wasserrohrbruch am Kreisel der Biebermühler Straße zu beseitigen, und sie arbeiten an den Wasseranschlüssen. An der Erneuerung der Wasserleitung in der Biebermühler Straße wird bereits seit Monaten abschnittsweise mit Ampelregelung gearbeitet. Die Anlieger können „jederzeit ihre Häuser erreichen“, sagt Bold.

Ende des Monats fertig

Nach dem ersten Bauabschnitt wird diese Sperrung aufgehoben. Gesperrt wird die Landstraße dann zwischen der Abfahrt zum Gewerbegebiet und dem Autobahnzubringer. Das Gewerbegebiet wird von Thaleischweiler-Fröschen aus anfahrbar sein, aber nicht mehr vom Autobahnzubringer kommend. Auch hier wird die Straße – im Prinzip analog zum ersten Bauabschnitt – erneuert, wobei die Schäden schlimmer sind. Es bleibt bei den Umleitungsstrecken. Nach Thaleischweiler-Fröschen rein oder raus führen die Wege über Höhfröschen oder Höheinöd. Auch für diesen Bauabschnitt sind eineinhalb Wochen Sperrung, etwa zehn Arbeitstage, vorgesehen. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiter der Pirmasenser Niederlassung der Peter Gross Infra GmbH (vormals Theisinger und Probst) Ende des Monats fertig sein. 185.000 Euro kostet das Projekt.