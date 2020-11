Thaleischweiler-Fröschen ist aktuell nicht über die Landesstraße 477 aus Richtung Biebermühle oder vom Autobahnzubringer kommend erreichbar. Aber die Sanierung der L477, die am vergangenen Montag mit zweiwöchiger Verspätung begonnen hat, konnte im ersten Bauabschnitt schneller zu Ende gebracht werden.

Zehn Arbeitstage waren für diese Arbeiten ursprünglich veranschlagt, „aber es hat alles gepasst“, sagte der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, Markus Bold, der als Mitarbeiter der Masterstraßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben auch beruflich mit dem Projekt betraut ist. Die Fahrbahndecke der L477 wurde zwischen Ortsausgang und Gewerbegebiet Ost saniert, das in dieser Zeit aus Richtung Biebermühle anzufahren war. Gearbeitet wurde gleichzeitig ab dem Kreisel in der Ortsmitte Thaleischweiler-Fröschens bis zum Ortsausgang. Die Verbandsgemeindewerke hatten die Sperrung genutzt, um im Kreisel einen Wasserrohrbruch zu beseitigen. „Auch diese Arbeiten sind beendet“, teilte Bold mit.

Nun steht der zweite Sanierungsabschnitt an, der vom Gewerbegebiet bis zum Autobahnzubringer reicht. Wer aus Richtung Biebemühle in die Ortslage Thaleischweiler-Fröschen möchte, muss die Umleitungsstrecken über Höhfröschen, Rieschweiler-Mühlbach oder Höheinöd nutzen. Das Gewerbegebiet Ost ist jetzt wieder vom Ort aus anfahrbar, allerdings nicht vom Autobahnzubringer aus kommend. Am Samstag wurde die Baustelleneinrichtung entsprechend verändert, am Montag starten die Arbeiten. Die sollen – falls die Witterung mitspielt und die Temperaturen passen – bis Samstag, 5. Dezember, abgeschlossen sein.