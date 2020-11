Ab Montag nimmt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern einen neuen Anlauf, um die Landstraße zwischen dem Ortsausgang von Thaleischweiler-Fröschen und dem Zubringer zur A62 zu sanieren. Dafür wird die Strecke für rund drei Wochen gesperrt.

Die Straße war bereits ab dem 5. November für einige Tage gesperrt. Der Forst hatte im Hochwald gearbeitet und unter anderem den Waldrand einige Meter nach hinten verschoben. Geplant war, dass im Anschluss die Straße saniert wird. Wegen eines Krankheitsfalls in der Arbeitskolonne wurde die Sperrung aber zunächst aufgehoben und die Arbeiten verschoben.

Gewerbegebiet bleibt erreichbar

Nun soll ein neuer Anlauf genommen werden. Wie der LBM mitteilt, sollen die Arbeiten an der 900 Meter langen Strecke am Montag starten. Gearbeitet wird in zwei Bauabschnitten, so bleibt die Zufahrt zum Gewerbegebiet Ost auch während der Sanierung möglich. Begonnen wird mit dem Abschnitt zwischen Ortsausgang Thaleischweiler-Fröschen und der Zufahrt zum Gewerbegebiet. Der zweite Abschnitt erstreckt sich dann vom Gewerbegebiet bis zum Kreuzungspunkt des Autobahnzubringers A62. Die Arbeiten an den Abschnitten dauern je eineinhalb Wochen, abhängig von der Witterung.

Busverkehr von Umleitung betroffen

Die Umleitung erfolgt laut Landesbetrieb Mobilität ab Thaleischweiler-Fröschen über die L474 in Richtung Höheinöd und von dort über die A62 zurück auf die Landstraße 477. Die Umleitung gilt ebenso in umgekehrter Richtung. Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr der Linie 248, wie die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft mitteilt. So verändern sich die Abfahrtszeiten der Fahrten 248-201 von Münchweiler zur Integrierten Gesamtschule (IGS) nach Thaleischweiler-Fröschen und 248-236 von der IGS nach Clausen. Für die Dauer der Sperrung gilt ein Baustellenfahrplan, der in Kürze unter vrn.de zu finden ist.

Bis Mitte Dezember soll die 185.000 Euro teure Maßnahmen abgeschlossen sein, die laut LBM notwendig ist, um „weitere Verkehrsbeschränkungen zu vermeiden“. Neben der Erneuerung der Deckschichten wird in einigen Bereichen die Straßenbefestigung neu aufgebaut.