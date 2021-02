Anouk Woll aus Schmitshausen, Sechstklässerin an der IGS Thaleischweiler-Fröschen, hat den Vorlesewettbewerb im Landkreis Südwestpfalz gewonnen. Sie las aus dem Buch „Ostwind – Aris Ankunft“ von Lea Schmidbauer.

Wegen der Corona-Pandemie gab es diesmal einen neuen Modus: Die Schulsieger reichten Videos online ein, die Jury bewertete sie am Donnerstag vergangener Woche. Normalerweise lesen die Teilnehmer in der Kreisverwaltung in Pirmasens aus einem Buch ihrer Wahl und zusätzlich aus einem ihnen unbekannten Text, der für alle gleich ist. Am Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels können alle Sechstklässer teilnehmen. Sie ermitteln zunächst einen Klassensieger, dann einen Schulsieger.

Sieger in ihren Schulen wurden Yasmin Glöser von der IGS Contwig, der aus „Eine Chance für Naschad“ von Andrea Pabel las), Marc Hüther (ebenfalls IGS Contwig, „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren), Julia Richner (Realschule plus Dahn, „High Rise Mystery – Ein tödlicher Sommer“ von Sharna Jackson), Nora Lethen (Realschule plus Dahn, „Silberwind, das weiße Einhorn – Die Magie der Freundschaft“ von Sandra Grimm), Feline Berst (Realschule plus Hauenstein, „Das Labyrinth des Fauns“ von Cornelia Funke) und Julia Rudolph (Daniel-Theysohn-IGS Waldfischbach-Burgalben, „Serafinas Geheimnis – Dreimal Schwarzer Kater“ von Sabine Ludwig).

Als Kreissiegerin nimmt Anouk Woll nun am Bezirksentscheid teil, der im März oder April stattfindet. Hier misst sie sich mit den Siegern aus den anderen Landkreisen und Städten der Pfalz. Die nächste Runde ist der Landesentscheid im Mai. Wer dort gewinnt, nimmt am Bundesentscheid im Juni teil, wo alle 16 Sieger der Bundesländer dabei sind. Diese Runde wird sogar auf dem Kinderkanal im Fernsehen gezeigt.