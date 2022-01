Mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse am 28. Januar steht für die Viertklässler die Entscheidung an, welche weiterführende Schule sie nach den Sommerferien besuchen werden. In Pirmasens stehen hierfür drei Gymnasien und zwei Realschulen plus zur Wahl.

Eine Aufstellung der Unterlagen, die für die Anmeldung notwendig sind, sowie weiterführende Informationen sind auf den jeweiligen Internetseiten der Schulen zu finden; darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Die Anmeldungen zu den Realschulen plus können mit vorheriger Terminvereinbarung in folgenden Schulen vorgenommen werden:

Landgraf-Ludwig-Realschule plus, Anmeldung am Standort Husterhöhe, 31. Januar bis 2. Februar, jeweils von 8 bis 16 Uhr, Telefon 06331 517223, Homepage www.llrsp-fos.de, E-Mail llrs-husterhoehe@pirmasens.de

Käthe-Dassler-Realschule plus Kirchberg, 31. Januar bis 2. Februar, jeweils von 8 bis 16 Uhr, Telefon 06331 265111, Homepage www.rsplus-ps.de, E-Mail: info@rsplus-ps.de.

Die Gymnasien bitten um schriftliche Anmeldung auf dem Postweg, möglichst in der ersten Februarwoche. Die Anmeldeunterlagen können auf den Internetseiten der Gymnasien heruntergeladen oder per Telefon beziehungsweise per E-Mail angefordert werden.

Persönliche Anmeldetermine sind nach vorheriger telefonischer Rücksprache möglich, bevorzugt zwischen 31. Januar und 2. Februar. Dies gilt für folgende Gymnasien: Hugo-Ball-Gymnasium, Telefon 06331 87780, Homepage www.hbgps.de, E-Mail info@hbgps.de; Immanuel-Kant-Gymnasium, Telefon 06331 240412, Homepage www.ikg-ps.de, E-Mail: kant.gym@pirmasens.de; Leibniz-Gymnasium, Telefon 06331 14590, Homepage www.leibniz-pirmasens.de, E-Mail info@leibniz-pirmasens.de.

Bei Anmeldungen, die persönlich erfolgen, sind neben der 3G- auch die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.