Am Wochenende steht das Pfälzer Mühlenland von Freitag bis Sonntag im Zeichen der Mühlen-Erlebnistage. Außerdem ist wieder Bruder-Konrad-Ritt.

Auftakt ist am Freitagnachmittag auf der „Kleinen Mühle“ im Weihermühltal beim Wasserschaupfad. Um 16 Uhr übergibt Verbandsbürgermeister Patrick Sema auf der Mühle Jugendtrikotsätze an die erfolgreichen Teilnehmer des Quiz der Touristinfo Pfälzer Mühlenland. Danach beginnt der Steakabend in der „Kleinen Mühle“. Auf der Kneispermühle dreht sich übers Wochenende unter dem Motto „Faszination Mühlenkultur“ alles rund um den Bärlauch.

Neuer Wanderweg wird eingeweiht

Mit der „Marktgräfin-Wanderung“ wird am Samstag ab der Kneispermühle, der neue Wanderweg, die „Mainau-Tour“ zwischen Kneispermühle und Schmitshausen eröffnet. Es gibt eine kleine Kennenlernrunde auf dem neuen Qualitätswanderweg bis zur Rosenhütte am Waldspielplatz im Schmitshauser Wald. Wer den Wanderweg mit seiner Gesamtlänge von knapp über acht Kilometern erwandern möchte, braucht nur der Beschilderung mit dem blauen Mainausymbol über das Wochenende zu folgen.

Graf Björn Bernadotte hatte gehofft, dass er zur Eröffnung des neuen Wanderweges nach Schmitshausen kommen kann. Der Schlossherr der Mainau hat aber wegen anderer Verpflichtungen abgesagt. Der Graf hatte zugestimmt, dass die Verbandsgemeinde den Namen der Blumeninsel Mainau als Name für den neuen Wanderweg verwenden darf, und dies mit der Bitte verbunden, dass er zur Eröffnung eingeladen wird.

Erinnerungen an die Gräfin

Bei der Einweihung des „Gräfin-Sonja-Bernadotte-Weg“, der die besondere Verbundenheit der Gräfin mit dem Rosendorf Schmitshausen und der Verbandsgemeinde im Mühlental unterstreichen sollte, war der Graf 2008 persönlich im Schmitshauser Wald. Er vertrat seine Mutter, die wegen ihrer schwereren Erkrankung nicht kommen konnte. Die Mutter des Grafen war aber vor 25 Jahren bereits hier. Der Pferdefreund und erfahrene Kutschenfahrer Ernst Mayer aus Battweiler stand mit seinen Apfelschimmeln und der auf Hochglanz polierten Kutsche an der Kneispermühle, um Gräfin Sonja Bernadotte durch den Schmitshauser Wald zur Rosenhütte zu kutschieren. Ein fürchterliches Sommergewitter am Ende des Monats August hat dieses einmalige Ereignis förmlich absaufen lassen. Die Kutsche stand in wenigen Minuten unter Wasser. Die Pferde mussten wegen der heftigen Donnerschläge mit größter körperlicher Anstrengung beruhigt werden. Wer jedoch glaubte, die Gräfin sei wasserscheu, der hatte sich getäuscht. Im Kofferraum ihres Auto hatte sie alles an passender Wanderkluft, was man braucht, um auch bei weniger einladendem Wetter zu wandern. Schon bald ging die Wanderung über den Mühlenweg in Richtung Waldweiher des Rosendorfes, wo heute die Mainau-Tour mit einigen Metern Abstand vorbeiführt.

Am Sonntag, 7. Mai, 9 Uhr, treffen sich der Reliquienreiter, die Reiterinnen und Reiter, Kutschenfahrer und Ponyreiter an der gotischen Kirche in Labach zur Reiterprozession. Vom Gotteshaus in Labach führt der Ritt durchs Mühlental zur Allerheiligen Kirche nach Wallhalben. Zwischen Labach und der Knopper Mühle gibt es einige Möglichkeiten, um sich dem Reiterzug anzuschließen. Alle Pferdefreunde können sich an diesem Brauchtumsritt beteiligen. Auf dem Kirchenvorplatz bei der katholischen Kirche am Ochsenberg findet um 10 Uhr die feierliche Messe zu Ehren des heiligen Bruder Konrad statt. Den Abschluss des Gottesdienstes bildet die Segnung der Reiter und Pferde. Seit 1931 gibt es die Reiterprozession auf der Sickinger Höhe.

Info

Freitag, 5. Mai: Auftakt der Mühlen-Erlebnistage, 16 Uhr, Kleine Mühle

Samstag, 6. Mai: Einweihung der „Mainau-Tour“, 16 Uhr, Kneispermühle

Sonntag, 7. Mai: Bruder-Konrad-Ritt, Reiterprozession von Labach nach Wallhalben, 9 Uhr, anschließend um 10 Uhr, Festgottesdienst auf dem Kirchenvorplatz in der Schulstraße mit traditioneller Pferdesegnung