Bedingt durch die Corona-Pandemie durften wochenlang keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. Das ändert sich nun wieder. Am Sonntag, 3. Mai, wird in der Wallfahrtskirche in Maria Rosenberg um 10 Uhr die Eucharistie gefeiert. In der Pfarrei Heiliger Johannes öffnen die Kirchen ab dem 17. Mai für Gottesdienste.

Ab morgen, Sonntag, 3. Mai, werden wieder öffentliche Gottesdienste auf dem Rosenberg stattfinden. An diesem Sonntag und in der Folge werktags wird die Eucharistie jeweils um 10 Uhr in der Wallfahrtskirche gefeiert. Bei guten Wetter werde der Gottesdienst sonntags auch in den Wallfahrtshof verlegt, informierte Pfarrer Volker Sehy. „Viele Menschen, auch ich, haben diesen Tag herbeigesehnt. Darum freuen wir uns, die Heilige Messe nicht mehr nur per Livestream, sondern wieder mit der Gemeinde feiern zu dürfen. Doch natürlich liegt uns die Gesundheit der Menschen sehr am Herzen. Darum halten wir streng das Schutzkonzept des Bistums Speyer ein“, informierte Sehy.

Bis Samstag, 15 Uhr, anmelden

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Mitfeier nur nach vorheriger telefonischer oder elektronischer Anmeldung an der Rezeption des Geistlichen Zentrums möglich: per E-Mail an info@maria-rosenberg.de oder per Telefon unter 06333/923-200. Dabei müssen Name, Adresse und Telefonnummer hinterlassen werden, um bei einer Corona-Infektion möglicherweise Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Daten sollen nach 14 Tagen gelöscht werden.

Wie Sehy mitteilte, können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die bis zum jeweiligen Vortag um 15 Uhr eingehen. Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss einen Mundschutz tragen und die Abstandsregeln einhalten. In der Kirche werden Ansprechpartner sein, die die Gläubigen bei der Einhaltung der Sicherheitsregelungen unterstützen.

Weiterhin Livestreams der Gottesdienste

„Ich bin dankbar, wie schon in den vergangenen Wochen dafür auf ein engagiertes und motiviertes Team aus Rosenberger Mitarbeitern und aus ehrenamtlich tätigen Jugendlichen und Erwachsenen zurückgreifen zu können“, so Pfarrer Sehy. Samstags und sonntags werde die Messfeier weiter per Livestream übertragen, „für die größer gewordene Rosenberger Gemeinde, die in den letzten Wochen im Netz gewachsen ist“. Er kündigte an, dass das Geistliche Zentrum weiterhin auf alternative Formate im Internet setzen, Gottesdienste und Andachten streamen sowie Kurse online anbieten werde.

In St. Joseph Start am 17. Mai

In der Pfarrei Heiliger Johannes XXIII, die ihren Sitz in Waldfischbach-Burgalben hat und neben der Sitzgemeinde Heltersberg, Hermersberg, Horbach und Weselberg umfasst, wird am Sonntag, 17. Mai, zum ersten Mal wieder ein Gottesdienst mit Besuchern in der Kirche St. Joseph in Waldfischbach-Burgalben (10 Uhr) gefeiert. Es ist ein Schritt zurück in Richtung Normalität, die aber bedingt durch die Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung einer Corona-Infektion, noch lange nicht erreicht ist. Um alles unter den erforderlichen Hygienebedingungen starten lassen zu können, entschied man sich in der Pfarrei Heiliger Johannes XXIII für den Termin 17. Mai. Auch hier gilt, dass sich Gläubige im Vorfeld im Pfarrbüro zum Gottesdienstbesuch anmelden und Name und Kontaktdaten hinterlegen müssen.

Markierte Sitzplätze

Die Sitzplätze in der Kirche werden markiert, um den Abstand einzuhalten. Wegen des notwendigen Abstandes ist die Zahl der Plätze begrenzt. Deshalb wird ein Ordnungsdienst den Einlass kontrollieren, die Plätze zuweisen und für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen sorgen. Alle Gottesdienstteilnehmer müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Wer nicht angemeldet ist, kann nicht am Gottesdienst teilnehmen, teilte die Pfarrei mit.

In den Wochen nach dem Premierengottesdienst in der Kirche St. Joseph werden nach und nach auch wieder Gottesdienste in den Filialkirchen in Hermersberg, Heltersberg, Weselberg und Horbach folgen. Voraussetzung ist, dass die Anforderungen erfüllt werden können, um die Sicherheit der Gottesdienstbesucher zu gewährleisten. Derzeit sind Gottesdienste in der Kapelle in Höheinöd nicht möglich.

Auch in Waldfischbach Anmeldung nötig

Wer am ersten Gottesdienst in St. Joseph Waldfischbach-Burgalben teilnehmen möchte, muss sich am Donnerstag, 14. Mai, oder am Freitag, 15. Mai, im Pfarrbüro unter Telefon 06333/2412 anmelden. Das Büro ist dann jeweils von 11 bis 12.30 Uhr besetzt. Am Telefon gibt es sofort die Zu- respektive die Absage, was die Gottesdienstteilnahme betrifft. Anmeldungen, die auf den Anrufbeantworter gesprochen werden, werden nicht berücksichtigt. Nur wer telefonisch direkt seine Zusage erhält, kann dann am Gottesdienst am Sonntag, 17. Mai, teilnehmen.