Die neu gebaute Aldi-Süd-Filiale in Dahn-Reichenbach hat vor wenigen Tagen eröffnet. Künftig soll das Angebot an diesem Standort noch vergrößert werden. In Planung ist der Bau eines Drogeriemarktes.

Aldi hat sich mit dem Umzug des Marktes an einen Standort rechts neben der Lidl-Filiale im Industriegebiet Dahn-Reichenbach vergrößert: von 825 auf 1174 Quadratmeter. Die Verkaufsfläche im bisherigen Aldi-Markt, der 1987 gebaut wurde, sei nicht mehr ausreichend und die Präsentation der Waren dort nicht mehr zeitgemäß möglich gewesen – damit hatte das Unternehmen den Neubau an einem zentraleren Standort begründet.

Am neuen Standort werden zwölf Mitarbeiter und ein Auszubildender beschäftigt, wie Aldi Süd auf Anfrage mitteilte. Auf dem Gebäudedach wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 53 Kilowatt peak installiert. Vor dem Markt gibt es 96 Parkplätze sowie eine E-Tankstelle für Elektroautos.

Im neuen Markt soll der Fokus stärker auf frische Lebensmittel gelegt werden, wie das Unternehmen mitteilte. Das Sortiment der „Backwelt“ umfasse beispielsweise zahlreiche Backwaren, die täglich frisch in der Filiale zubereitet werden. Daneben gebe es auch Convenience-Artikel. Ein Bio-Sortiment biete der neue Einkaufsmarkt ebenfalls.

Keine Angaben wollte das Unternehmen zu den Investitionskosten machen. Der bisherige Standort, so Aldi Süd solle möglichst bald veräußert werden. Außerdem befinde man sich aktuell noch im Genehmigungsprozess für den Drogeriemarkt, der beim neuen Aldi-Standort entstehen soll.