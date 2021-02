95. Geburtstag feiert am Samstag in der Contwiger Johann-Strauß-Straße Albert Danner. Geboren wurde der Jubilar in Stambach, aber 1953 hat er „nach Contwig geheiratet“, wie er sagt, und dort wohnt er heute noch.

Als er 1948 aus englischer Kriegsgefangenschaft zurückkam, wollte er gerne das Abitur nachholen, was aber nicht ging. So verdiente er als ungelernter Hilfsarbeiter zuerst bei Pörringer und Schindler in Zweibrücken sein Geld, dann bei einem Zweibrücker Baustoffhändler als Lastwagenfahrer. Vier Jahre stand Albert Danner „beim Lanz“ (heute John Deere) an der Drehbank, fuhr danach wieder Lastwagen und arbeitete die letzten 15 Jahre bis zum Ruhestand bei Wolf und Sofsky in der Werkstatt. „Ich war der Mann für alles, aber ohne Ausbildung“, sagt er.

Er sang im protestantischen Kirchenchor Contwig, war Presbyter und bis vor zwei Jahren Sänger im Liederkranz. Früher hielt Albert Danner Hühner, Schweine, Gänse und Enten auf seinem großen Grundstück, denn er wollte immer „Vieh um mich haben“. Er stammt aus einer Bauernfamilie, und seine vier Geschwister wurden ebenfalls Bauern. Zum Geburtstag gratulieren dem Witwer zwei Töchter, vier Enkel und vier Urenkel.