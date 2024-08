Atemberaubende Ausblicke auf die Heimat – lautlos durch die Lüfte gleitend. So beschreiben Segelflieger ihr Hobby. Ob es wirklich so toll ist da oben in dem Flieger mit 17 Metern Spannweite? RHEINPFALZ-Fotograf Martin Seebald hat es ausprobiert. Sein Fazit: Einfach traumhaft.

Manche Dinge brauchen einfach etwas länger. Mit meinem Traum vom Segelfliegen zum Beispiel ist das so. Als Zwölfjähriger habe ich Balsaholzflieger in den Himmel geworfen und ihnen sehnsüchtig