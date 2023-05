Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Projekt nimmt Formen an: Nächste Woche beginnt in der Schwarzbachstraße in Contwig der Bau eines neuen Wertstoffhofs. Im Frühjahr 2022 soll die Anlage einsatzbereit sein. Schon seit 2015 ist der Recyclinghof, wie ihn der Kreis nennt, im Gespräch.

Contwig soll bereits seit einigen Jahren einen neuen, größeren Wertstoffhof erhalten. In den Planungen der Kreisverwaltung ist immer von einem Recyclinghof die Rede. Wie Kreispressesprecher