Ab Montag werden in Deutschland flächendeckend kostenlose Corona-Schnelltests für alle angeboten. In der Südwestpfalz ist das zunächst nur in den Testzentren in Pirmasens und Zweibrücken möglich. Ab dem 15. März sollen Schnelltestcenter in Dahn, Hauenstein, Rodalben, Thaleischweiler-Fröschen und Waldfischbach-Burgalben ihren Betrieb aufnehmen. Bürger der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land werden in Zweibrücken, Bürger aus Pirmasens-Land in Pirmasens getestet.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass alle Bürger mindestens einmal wöchentlich einen kostenlosen PoC-Schnelltest nutzen können. „Neben den fortschreitenden Impfungen und den erwarteten Selbsttests stellen Schnelltests einen weiteren Baustein dar, mit dem unser aller Leben wieder mehr Normalität gewinnt“, teilten der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick und Landrätin Susanne Ganster mit.

Insbesondere Ärzte und Apotheker bieten bereits Schnelltests an. Für die Arbeitnehmer sollen die Unternehmen zum flächendeckenden Testangebot beitragen. Zudem soll es jedem Bürger möglich gemacht werden, sich in Wohnortnähe einmal wöchentlich kostenlos testen zu lassen. Nach Absprache mit den Bürgermeistern werden die Schnelltestcenter in den Verbandsgemeinden mithilfe des DRK-Kreisverbandes am Montag, 15. März, an den Start gegen.

Ab Montag, 8. März, erhalten Bürger, nachdem sie zuvor auf einer Internetseite einen Termin vereinbart haben, montags bis freitags zwischen 7 und 11 Uhr im Testzentrum in der Pirmasenser Messe ihren kostenlosen Test. Voraussichtlich ab Mitte der Woche wird zusätzlich eine telefonische Terminvergabe unter 06331/809-780 möglich sein.

Wegen der zunächst auf rund 100 Termine täglich beschränkten Kapazitäten im Pirmasenser Testzentrum werden die Bürger der Verbandsgemeinden gebeten, möglichst Termine in den Schnelltestcentern ihrer Verbandsgemeinde zu vereinbaren, die bis zum 15. März eingerichtet werden: in Dahn in der Ritter-von-Tann-Schule (ehemalige Sonderschule), Geschwister-Scholl-Straße 2; in Hauenstein im Bürgerhaus, Burgstraße 6; in Rodalben in der Mozartschule, Mozartplatz 1; in Thaleischweiler-Fröschen in der Athletenhalle, Uferstraße 23; in Waldfischbach-Burgalben in der Bruchwiesenhalle, Carentaner Platz.