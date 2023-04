Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kreis gibt bei der Digitalisierung in Schulen und Verwaltung Gas. Der Kreisausschuss genehmigte am Montag Projekte im Gesamtwert von 357.000 Euro. 60 Laptops und 627 Tabletcomputer werden für Schulen angeschafft. Die Kreisverwaltung selbst benötigt drei neue Server und der Kreis beteiligt sich finanziell an einem Projektbüro auf Landesebene, das für die Digitalisierung kommunaler Dienstleistungen zuständig ist.

Der Kreisausschuss billigte ohne Diskussion einen Dienstleistungsvertrag für das „Kommunale Projektbüro Onlinezugangsgesetz“. Dieses soll in der Regie des Landes mit zehn