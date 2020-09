Der Landkreis Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens sind Teil der 5G-Initiative der Telekom. Wie der Telekommunikationsanbieter mitteilte, wurden 12 Mobilfunkstandorte im Kreis mit 5G erweitert: Althornbach, Battweiler, Contwig, Dahn, Heltersberg, Lemberg, Merzalben, Nünschweiler, Schindhard, Schmitshausen, Thaleischweiler-Fröschen und Waldfischbach-Burgalben. In Pirmasens wurde ein Standort mit 5G erweitert.

Das 5G-Netz stehe noch am Anfang seines Leistungsvermögens. „Der Landkreis Südwestpfalz nimmt von Beginn an Teil an der Entwicklung und hat damit einen digitalen Standortvorteil“, so die Telekom. Im ländlichen Bereich würden sich die Geschwindigkeiten beim Surfen teilweise mehr als verdoppeln – auf bis zu 225 Mbit/s. Die eigene Versorgung kann online geprüft werden.