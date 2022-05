Mit einem Festakt startet die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land am Dienstag, 1. Juni, 18.30 Uhr, in der Hornbacher Pirminiushalle in ihr Jubiläumsjahr.

Nach dem offiziellen Festakt für geladene Gäste steht ein Jahr voller Aktivitäten und kleinerer Feiern an. Verteilt über das gesamte Verbandsgemeinde-Territorium. Beim Eröffnungsfestakt verschiedene Amtsträger Reden halten, unter anderem Verbandsbürgermeister Björn Bernhard sowie Landrätin Susanne Ganster. Auch Stadtbürgermeister Reinhold Hohn sowie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer halten Ansprachen. Dreyer wird per Videobotschaft zugeschaltet.

Aber: Allzu trocken – anders, als sich dies zunächst anhören mag – soll der Abend nicht gestaltet werden. Bernhard hat im Gespräch mit der RHEINPFALZ versprochen: „Es ist die ein oder andere Überraschung eingeplant.“ Welche genau, das verrät der Verbandsbürgermeister nicht. Für die musikalische Gestaltung sorgen am Dienstag die Musikfreunde Contwig. Zudem gibt es Ehrungen für besondere Verdienste im kommunalpolitischen Bereich ; ebenso wird eine umfassende Festrede vorgetragen.

Freizeittag in Contwig, Kindertag in Bechhofen

Für die Bevölkerung der Verbandsgemeinde wird es Folgeveranstaltungen im Jahresverlauf geben; die erste am 11. und 12 Juni. Dann wird auf dem Contwiger Freizeitgelände zur Musik der Hüttenrocker, der Contwiger Musikfreunde, der Schwarzen Husaren aus Kleinsteinhausen sowie des Chores 2000 gefeiert. Am 25. Juni steigt in Bechhofen ein Kindertag auf der Rollschuhbahn hinter dem Dorfgemeinschaftshaus mit allerlei Aktivitäten, die sich an die kleinen Verbandsgemeinde-Bewohner richten. Am Abend des 25. Juni gibt es dann noch Musik von The Red Couch. Im Herbst wird dann in Kleinsteinhausen ein Streetfood-Festival veranstaltet. Die Federführung wird dort den Landfrauen obliegen. Diese wollen für allerlei Wohlschmeckendes auf den Tellern der Besucher sorgen. Für die letzte Jubiläumsfeier steht noch kein genauer Termin fest.

Anfang 2023 wird um Battweiler eine Wanderung angeboten – mit mehreren Etappen und in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Entlang der Wanderstrecke werden Stände aufgebaut, an denen es nach Bernhards Worten Essen und Getränke geben könnte. Ziel ist die Konrad-Loschky-Halle in Battweiler.