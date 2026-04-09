Ein 39-jähriger Mann ist am Dienstag, 7. April, gegen 23 Uhr am Grenzübergang Hornbach bei einer Kontrolle aufgefallen. Der Türke saß in einem Auto mit französischem Kennzeichen und konnte sich nur mit einer türkischen Identitätskarte ausweisen. Dokumente, die seinen Aufenthalt in Deutschland legitimieren, hatte er nicht dabei. Er wurde bei der Ausreise kontrolliert. Kurz zuvor war das Fahrzeug den Bundespolizisten bereits bei der Einreise aufgefallen. Nach Angaben der Polizei wurde er zur weiteren Klärung zur Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gebracht.

Eine Rücksprache mit den französischen Behörden ergab, dass der Mann auch in Frankreich seit 2024 keine gültigen Aufenthaltsdokumente besitzt. Er gab an, in Deutschland lediglich Zigaretten kaufen zu wollen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts ein.

Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend mit Zustimmung des deutsch-französischen Kommissariats an die französischen Behörden übergeben. Zudem verhängten die Beamten ein zweijähriges Einreiseverbot für Deutschland.