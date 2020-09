Mit einem Abschluss im Freien endete vergangene Woche der Lesesommer in der Zentralbücherei Waldfischbach-Burgalben. Trotz der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie habe sich die Veranstaltung großen Zuspruchs erfreut, berichtete die Leiterin Andrea Grothe.

169 Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren waren dabei – sogar einer mehr als im Vorjahr. 1489 Bücher wurden gelesen und damit mehr als in den vergangenen Jahren.

Im Unterschied zu anderen Lesesommern fanden aufgrund der Corona-Auflagen keine Buch-Interviews statt. Die Kinder konnten einen Online-Buchtipp abgeben oder einen Buch-Check ausfüllen und dabei zeichnerisch kreativ werden.

Die 132 Lesesommer-Kids, die mindestens drei Bücher gelesen hatten, bekamen vergangene Woche ihre Urkunden. Die Preise waren dieses Jahr bereits im Vorfeld ausgelost worden. Die Kinder hatten für jedes gelesene Buch Bewertungskarten ausgefüllt, die noch der Teilnahme an der Landesverlosung dienen. Wer an der Abschlussfeier nicht teilgenommen hat, kann sich Urkunde und Preise in der Zentralbücherei abholen. Laut Grothe belohnen viele Schulen die Lesesommer-Urkunden mit einem positiven Vermerk im nächsten Halbjahreszeugnis.