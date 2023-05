Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verkehrsberuhigung bleibt in der Verbandsgemeinde Herxheim ein Topthema. Ob in Herxheimweyher, Hayna oder Rohrbach – Kommunalpolitiker haben in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Anträgen zur Bekämpfung von Rasern und Verkehrslärm eingereicht. In der jüngsten Gemeinderatssitzung von Herxheim fielen dann auch Entscheidungen – mit wohl weitreichenden Folgen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass in weiten Teilen der Herxheimer Ortsdurchfahrt Tempo 30 gelten wird, nun hat der Gemeinderat diese Entscheidung getroffen: Eine Ampel an der Kreuzung