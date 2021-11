Die Ortsgemeinde Maikammer erhält für die Installation von stationären raumlufttechnischen Anlagen für die Kitas „Regenbogen“ und „Abenteuerland“ vom Bund Zuschüsse in Höhe von 655.000 Euro.

Das teilt Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) mit. Das entspreche einem Fördersatz von 80 Prozent der Gesamtkosten (rund 916.000 Euro). Mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie soll das Ingenieurbüro Conteca aus Pirmasens beauftragt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden.