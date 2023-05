Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es klingt etwas kurios: Am Pamina-Schulzentrum sollten zwei Wasserspender aufgestellt werden. Dies geht nun aber nicht, da ein Fachplaner für Brandschutz seine Hand gehoben hat. Die Schulleitung ist gelinde gesagt verwundert.

Die Elemente Feuer und Wasser sitzen eigentlich nicht in einem Boot. In dem hier geschilderten Fall um das Aufstellen oder besser gesagt Nichtaufstellen von Wasserspendern am Pamina-Schulzentrum in Herxheim