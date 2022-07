Zwei Schulklassen können sich über eine abendliche Führung durch den Landauer Zoo mit einer daran anschließenden Stockbrot-Aktion freuen.

Die Klasse 5e der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben und die 5a des Max-Slevogt-Gymnasiums aus Landau dürfen sich freuen. Sie hatten im Nachgang zum als Zoo-Natur-Activity bezeichneten Erlebnistag in der Zooschule im vergangenen Jahr die Möglichkeit genutzt, das Thema Artenschutz später auch im Unterricht zu behandeln und dazu verschiedene Projekte zu anzugehen.

Die Edenkobener Schüler haben dabei eine Wand im zweiten Stock der Einrichtung künstlerisch gestaltet. Zu sehen sind dort ein Baum und Holzstämme, auf denen hauptsächlich Vögel sitzen. Die Schützlinge von Klassenlehrerin Anja Rötzer haben für jedes Tier einen QR-Code entwickelt und diesen dazugestellt, damit die Nutzer online weitere Infos abrufen beziehungsweise hören können, wie die Vogelstimmen klingen. Das Projekt haben sie dann auf ein Poster verewigt und der Zooschule gegeben. Die Landauer Gymnasium-Klasse von Nadine Schmenger hat eine Dokumentationsmappe bei der Zooschule eingereicht, in der sie über diverse Gruppenarbeiten informieren. So haben sie Pflanzkästen auf dem Schulhof aufgestellt, ein Poster zum Thema Schottergärten entwickelt und Fledermauskästen gebaut.

Aktion soll wiederholt werden

Die Zooschule hatte vergangenes Jahr Fünft- und Zweitklässler zu unterschiedlichen Erlebnistagen eingeladen. 27 Fünfte Klassen aus Landau und dem Kreis SÜW befassten sich mit dem Thema „Bedrohung und Schutz der Artenvielfalt“ und übten sich dabei im Teambuilding, 22 Zweite Klassen erlebten speziell die Vogelvielfalt im Zoo. Möglich gemacht hat das Bildungsprojekt das rheinland-pfälzische Umweltministerium durch eine finanzielle Förderung.

Auch in diesem Herbst soll die Aktion wiederholt werden, wenn auch in abgespeckter Form, wie Zooschule-Leiterin Gudrun Hollstein informiert. So wird beispielsweise die mit Materialien gefüllte Box nicht mehr an die Schulklassen verteilt.