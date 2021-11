Die Gemeinde strebt an, Tempo 30 flächendeckend umzusetzen. Damit werde sowohl die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern verbessert als auch der Lärmschutz, sagte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU).

Derzeit gelte bereits auf etwa 70 Prozent des Straßennetzes eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Wenn nun auch für die restlichen Streckenabschnitte die Voraussetzung dafür erfüllt werden könnten, sei es möglich, auf die Geschwindigkeitsreduzierung mit wenigen Schildern an den Ortseingängen hinzuweisen, erklärte Schäfer. Tempo 50 gilt derzeit unter anderem in der Bahnhofstraße und auf der Weinstraße Süd am Ortsausgang.

Auf die Tagesordnung gesetzt hat das Thema zuletzt die CDU mit einem Antrag zur Verbesserung der Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern im Gemeinderat. Um herauszufinden, wo es überall problematische Stellen gibt, soll der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) eingebunden werden. Ob ein Tempo-Limit umsetzbar ist, hänge vom Lärmpegel des betroffenen Straßenabschnitts ab, erklärte Schäfer. Deshalb werde die Gemeinde Kontakt zum Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer aufnehmen. Ein Jahr lang werde gemessen und dann entschieden.

Das Verkehrsaufkommen in der Bahnhofstraße sei trotz der Südumgehung noch relativ hoch, sagte Schäfer. Er schließe auch nicht aus, dass die Gesetzeslage sich beim Thema Tempo 30 irgendwann ändere. Derzeit sei der LBM bei seiner Entscheidung an bestimmte Lärmwerte gebunden. Blieben diese unterhalb der zulässigen Grenze, dürfe kein Tempolimit angeordnet werden.