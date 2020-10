Nach mehrmonatiger Schließzeit und grundlegender Renovierung ist die Ortsvinothek „Weinkammer“ in der Marktstraße 8 wieder eröffnet worden. Neuer Betreiber ist Björn Christiani aus Speyer.

Christiani ist Hotelfachmann und Sommelier und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Weinszene. In der Ortsvinothek präsentieren 21 Weingüter aus Maikammer ihre Erzeugnisse. „Mit einer solchen Einrichtung dürften wir in der Pfalz ein Alleinstellungsmerkmal haben“, sagte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU). Durch das Bürgerhaus, dessen Innenhof und die „Gute Stube“ im Obergeschoss, die als Trauzimmer viel Zuspruch finde, ergäben sich gute Rahmenbedingungen für die „Weinkammer“. Schäfer zeigte sich zuversichtlich, dass die Vinothek vom Ausbau der Marktstraße und dem Marktplatz und der Restaurierung des historischen Gebäudes Marktstraße 5 profitieren werde. Öffnungszeiten: Mi und Do, 12 bis 19 Uhr, Fr und Sa 12 bis 20 Uhr, So 10 bis 18 Uhr.