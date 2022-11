Wegen der steigenden Anzahl an Tagestouristen plant die Gemeinde einen Wanderparkplatz in der Mühlstraße.

Der Parkplatz kann erst in drei Jahren angelegt werden, da das Grundstück derzeit noch verpachtet ist. Die Gemeinde hat jedoch bereits eine Planung in der Schublade und dafür nun auch eine naturschutzrechtliche Genehmigung, wie Ortsbürgermeister Karl Schäfer im Gemeinderat erklärte. An Wochenenden mit hohem Fahrzeugaufkommen reichten die beiden Parkplätze am Ortsausgang von Alsterweiler und nördlich der Kalmithöhenstraße nicht aus, viele Fahrzeugen würden dann auf den Wirtschaftswegen abgestellt.

Der Parkplatz soll auch für große Veranstaltungen im Ort genutzt werden, etwa für den Gartenmarkt, so Schäfer. Er gehe außerdem davon aus, dass an besucherstarken Wochenenden, etwa im Herbst, irgendwann die Wanderplätze im Wald gesperrt werden und die Gäste per Shuttle in Richtung Kalmit gebracht werden. Ein solcher Shuttle-Verkehr könne dann von dem neuen Wanderparkplatz aus starten.