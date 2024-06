Verbandsbürgermeister ist Axel Wassyl, der 2018 wiedergewählt worden war. Er wird sich ab diesem Sommer nur noch auf diesen Job konzentrieren, nachdem er nicht mehr als Ortsbürgermeister in Offenbach kandidiert hatte.

Die FDP hat in der Verbandsgemeinde Offenbach weiterhin nur eine marginale Bedeutung, sie hat nur einen Liberalen im Gremium sitzen. 3,9 Prozent der Wähler möchten die FDP im Verbandsgemeinderat vertreten haben.

Die SPD hat wieder Stimmen eingebüßt. War sie 2014 noch mit neun Personen im VG-Rat vertreten, hat sie künftig dort fünf Vertreter. In Prozent ausgedrückt, liegt der Wert bei 17,4. Vor zehn Jahren hatte sie noch 31,5 Prozent für sich verbuchen können.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees.

Die Wahlbeteiligung lag dieses Mal bei 69,1 Prozent, was geringfügig mehr ist als 2019 (66,2 Prozent), aber deutlich mehr als 2014 (61,5 Prozent).

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter