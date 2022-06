Um den innerstädtischen Verkehr zu entlasten sollen in Offenbach zwei Straßen ausgebaut werden. Zum einen soll der Böhlweg zukünftig als Gemeindestraßen nutzbar sein, zum anderen könnte es bald eine Ortsrandstraße West mit Anbindung der Neubaugebiete geben. Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat deshalb beschlossen, eine Verkehrserhebung durchzuführen, um weitere bauliche Maßnahmen beschließen zu können. Zwei Unternehmen hatten für die Erhebung ein Angebot gemacht. Der Rat stimmte einstimmig für die Firma Modus Consult aus Ulm, die bereits mehrere Verkehrserhebungen in Karlsruhe, Bellheim und Germersheim durchgeführt hat. Das Unternehmen will an drei Tagen elf Knotenpunkte des Orts mit Videotechnik ausstatten, um sowohl den Durchfahrts-, als auch den Quellverkehr, also der aus dem Ortsteil ausgehende Verkehr, zu messen. Kostenpunkt: 29.438 Euro. Im Haushalt waren 30.000 Euro für die Vermessungen vorgesehen. Ende des Jahres soll die Erhebung abgeschlossen sein.