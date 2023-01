Die Ergebnisse der Evaluation des Wanderwegkonzeptes im Trifelsland liegen vor. Das teilt die Stadt mit. Über 90 Prozent der Befragten bewerten die Urlaubsregion als attraktiv oder sehr attraktiv zum Wandern. Auch Markierung und Zustand der Wanderwege schneiden in den Bewertungen gut bis sehr gut ab, auch wenn es stellenweise Verbesserungsbedarf gibt. Bei der Befragung wurde deutlich, dass die überwiegende Zahl der Besucher einen Tagesausflug ins Trifelsland gemacht haben. Beliebt sind vor allem die zertifizierten Wanderwege. Bekannt sind auch der Trifels- und Keschde-Erlebnisweg. Ein Wunsch vieler Befragten ist es, das Besucherlenkungskonzept nicht nur auf das Thema Wandern zu fokussieren, sondern auch Radwege, Mountainbikewege und Nordic-Walking-Wege bei der Überarbeitung zu berücksichtigen. Ebenso treibt das Thema „Verhalten im Wald“ Menschen um. In diesem Jahr soll das Besucherlenkungskonzept für das Trifelsland, das vor rund zehn Jahren erarbeitet wurde, überarbeitet und an die aktuellen Anforderungen angepasst werden. So muss auch berücksichtigt werden, wie die Besucher anreisen, welche Parkplätze stark frequentiert sind und wo man den Öffentlichen Nahverkehr gut zur Anreise nutzen kann. Weitere Infos gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler, Am Messplatz 1, telefonisch unter 06346 2200 oder per E-Mail an info@trifelsland.de erreichbar.