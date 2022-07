Tempo 30 gilt jetzt in Maikammer in der Weinstraße Nord bis zur Bahnhofstraße sowie in der Bahnhofstraße selbst (unser Foto). Die Geschwindigkeit wird beschränkt, weil diese Straßen infolge der Bauarbeiten in der Diedesfelder Ortsdurchfahrt als Umleitungsstrecken eingerichtet worden sind. Mit der Geschwindigkeitsreduzierung soll dem erhöhten Verkehrsaufkommen in den beiden Landesstraßen der Ortsdurchfahrt Maikammer Rechnung getragen werden. Ortsbürgermeister Karl Schäfer hat mit dem Landesbetrieb Mobilität Speyer und mit der Verkehrsabteilung der Stadt Neustadt gesprochen und einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Diedesfeld laufen in drei Bauabschnitten und dauern voraussichtlich drei Jahre. Schäfer ist überzeugt, dass mit dieser Regelung eine Verkehrsberuhigung in diesen Bereichen eintreten wird. Umgesetzt wird die Maßnahme von der Verkehrsabteilung der Stadt Neustadt.