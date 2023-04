Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Einrichtungen der Bundeswehr und der Bundespolizei in Bad Bergzabern laden für den kommenden Sonntag zum Tag der offenen Tür. Mit Panzern, Technik und Virtueller Realität. Und das, obwohl sie in diesem Jahr besonders gefordert sind.

Nur einmal in fünf Jahren hat die Öffentlichkeit Zutritt zu den Einrichtungen der Bundespolizei und Bundeswehr. Die Bundeswehr ist in diesem Jahr 60 Jahre am Standort in der Kurstadt, die Bundespolizei