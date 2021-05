Fruchtige Erdbeeren, erntefrische Spargelstangen: Bei der aktuellen Ausgabe der Themenwochen „So schmeckt die Südpfalz“ stehen Pfälzer Königinnen der Kulinarik im Fokus. Es darf geschlemmt werden, die Themenwochen haben begonnen.

Weil die roten Früchtchen zur gleich zeit reifen wie das königliche weiße Gemüse, stehen „Spargel und Erdbeeren“ im Mai und Juni gemeinsam im Mittelpunkt der Themenwochen der Stadt Landau und der Landkreise Südlichen Weinstraße und Germersheim.

Weil Corona Restaurantbesuche aktuell noch verhindert, bieten viele Restaurants, Weinstuben, Bäckereien und Konditoreien als Alternative ihre Produkte rund um Spargel und Erdbeeren zum Mitnehmen an: So bietet beispielsweise das neue Restaurant Verum im Wilhelmshof Siebeldingen ein Menü für zu Hause an, bei dem grüner Spargel zusammen mit einem geschmorten Bug vom Odinstal-Rind auf den Tisch kommt, während es beim Muttertagsmenü im Parkhotel Landau einen Salat vom Pfälzer Spargel mit Erdbeeren, Rhabarber und Zitronen-Saibling gibt. Der Hofmarkt Zapf in Kandel kredenzt jeden Freitagabend ein Spargelbuffet „to go“. Süße Erdbeeren-Kreationen gibt es unter anderem bei der Bäckerei Kerner in Herxheim.

Neu: Online-Veranstaltungen

Einkaufen und selbst kochen wird in diesem Jahr groß geschrieben. Erdbeeren und Spargel findet man entweder auf den Wochenmärkten oder bei den vielen Direktvermarktern in der Südpfalz. Ein genussreiches Spargelpaket „fer dehääm“ ist erhältlich bei der Veranstaltungsgesellschaft Landau-SÜW.

Sofern es die Corona-Situation erlaubt, findet am 12. Juni eine Royale Spargel-Radtour in der Verbandsgemeinde Kandel statt. Gemeinsam mit der Pfälzischen Weinprinzessin Denise Grauer und dem Rheinparkguide Michael Walter erfahren die Teilnehmerinnen alles rund um Spargel und den passenden Wein. Neu bei den Themenwochen sind Online-Veranstaltungen: Das Hotel Zur Pfalz in Kandel bietet am 15. und 16. Mai einen Online-Kochkurs im Zeichen von Wild, Spargel und Erdbeeren an (www.jaegertrifftkoch.de), die 1A-Kochschule in Bellheim am 21. Mai einen Spargel-Kochkurs (www.1a-die-kochschule.de). Weil es wegen der schwierigen Corona-Situation schnell und flexibel zu reagieren gilt, gibt es in diesem Jahr keinen gedruckten Flyer. Alle aktuellen Infos stehen auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen. So können Betriebe auch noch im Laufe der Themenwochen hinzukommen.

Im Netz

Weitere Infos im Netz unter www.soschmecktdiesuedpfalz.de.