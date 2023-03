Einen Überschuss von fast 400.000 Euro im Ergebnishaushalt verzeichnet der Etat 2023 der Ortsgemeinde Maikammer, der in der jüngsten Ratssitzung verabschiedet wurde. Was sagen die Fraktionen zum Zahlenwerk?

Obwohl Maikammer weiter Schulden tilgt – rund 439.000 Euro – habe sie finanziellen Spielraum, betonte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Stephan freut sich, dass die Verbindlichkeiten enorm hätten zurückgefahren werden können, was nicht zuletzt auf dem Auslaufen eines Darlehens beruhe. „Es ist gut, dass wir über Liquidität verfügen und auf mögliche Veränderungen am Finanzmarkt schnell reagieren können“, sagte er auf Anfrage. Stephan begrüßt die Investitionen in die Kindertagesstätte und die Tagespflegeeinrichtung. Maikammer verfüge über eine gute Infrastruktur, was die schulische und medizinische Versorgung betreffe. Die Unterhaltung der Gebäude werde oft als selbstverständlich angesehen, sei es aber keineswegs, fielen doch hier Jahr für Jahr enorme Kosten an.

Leerstände im Ortskern

Auch Markus Sell, Fraktionsvorsitzender der SPD, zeigte sich zufrieden mit dem Haushalt. „Der Schuldenabbau und die verfügbaren Mittel ermöglichen uns so manche Investition.“ Sell sagte, dass die geplanten Investitionen in Anbetracht der Situation angemessen und sinnvoll seien, verbesserten sie doch die Infrastruktur und damit die Lebensqualität in Maikammer weiter.

Was ihm nicht gefalle, seien die Leerstände im Dorfkern. Hier müsse mit innovativen Ideen gegengesteuert werden. Skeptisch zeigte Sell sich in Bezug auf den geplanten Hotelneubau am östlichen Ortseingang. Man müsse sich fragen, ob die für den Tourismus so wichtigen Hotelzimmer überhaupt in absehbarer Zeit entstehen würden.

Auch Thomas Herrmann, Fraktionsvorsitzender des Bürgerforums Maikammer, sieht den Haushalt positiv. „Sowohl für die Kinder als auch für die älteren Menschen wird in Maikammer stets etwas getan, ohne dass dabei die anderen Bürger vergessen werden“, lobte er.