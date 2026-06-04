Seit Donnerstag haben die letzten beiden Freibäder in der Südpfalz geöffnet. Die Teams des Rebmeerbads in Bad Bergzabern und des Waldschwimmbads in Steinfeld sind in die neue Saison gestartet. Das Trifelsbad in Annweiler war das erste in der Region, das Badegäste empfing. Dort haben die Kassen seit dem 1. Mai geöffnet.

Kaum wurden um 10 Uhr die Pforten in Bad Bergzabern geöffnet, kamen auch schon die ersten Badegäste – bei Temperaturen um die 17 Grad. In Steinfeld ist in diesem Jahr der Einlass einige Stunden später, und zwar um 13 Uhr. Auch ist dort anders als in der Kurstadt montags Ruhetag. Grund für die reduzierten Öffnungszeiten am Morgen beziehungsweise am Vormittag ist eine akute Personalnot, mit der die Verantwortlichen seit Längerem zu kämpfen haben. Wobei man damit nicht allein ist, auch in anderen Freibädern fehlt es zunehmend an Fachpersonal. Davon abgesehen bleibt wie im Vorjahr ein Teil des Nichtschwimmerbeckens im Rebmeerbad nach einem Leitungsschaden gesperrt. Der Großteil des Beckens und die Wasserrutsche sind allerdings nutzbar.

Beide Bäder haben jeweils bis 20 Uhr geöffnet.