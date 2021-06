Im Queichtalbad in Offenbach ist am Donnerstag die Schwimmsaison eingeläutet worden. Das hat die Verbandsgemeinde am Freitag mitgeteilt. „Obwohl das Land erst am 1. Juni um 20.30 Uhr die neue Verordnung ausgegeben hatte, konnte das Queichtalbad dank der tollen Vorbereitungen des Queichtalbad-Teams pünktlich am 2. Juni um 7 Uhr seine Tore öffnen“, heißt es in der Presseerklärung. Die Preise bleiben zu denen des Vorjahres unverändert. Bei den Öffnungszeiten gibt es allerdings Veränderungen. Das Bad wird nun täglich eine Stunde länger als bisher geöffnet sein, also von 7 bis 19 Uhr. Die Corona-Regeln entsprechen weitestgehend denen der Vorsaison und können – wie auch weitere Infos – unter www.offenbach-queich.de/queichtalbad abgerufen werden. Dort findet sich auch der Besucher-Zähler, damit auch Badegäste von außerhalb der Verbandsgemeinde vorab sehen können, ob sich ein Besuch angesichts der Einlassbegrenzung von maximal 700 Personen lohnt.