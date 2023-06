Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Monopoly ist eines der bekanntesten Brettspiele. Es wird in knapp 40 Sprachen in über 100 Ländern verkauft. Die Zahl der Spieler wird auf rund 750 Millionen geschätzt. Nun wird es nach vielen anderen Versionen auch eine Edition „Deutsche Weinstraße“ geben. Auf was dürfen sich die Fans freuen?

In Deutschland gilt Monopoly als das beliebteste Familienspiel, 85 Prozent der Deutschen kennen es. Die Weinstraßen-Ausgabe soll im kommenden Frühjahr erscheinen – 117