Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Hayna soll bald einmal pro Woche ein rollender Eistreff vorbeischauen – so wie es ihn in der Nähe in Rohrbach und Insheim schon länger gibt. Das hatte der Ortsbeirat bereits im Januar beschlossen.