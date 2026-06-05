Für die Rückgabe der ausgeliehenen Schulbücher an den weiterführenden Schulen im Kreis Südliche Weinstraße stehen die Termine fest.

Für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße steht die Rückgabe der im Schuljahr 2025/26 ausgeliehenen Schulbücher an. Die Kreisverwaltung bietet dafür zwischen dem 15. und 26. Juni an den Schulstandorten in Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim, Maikammer und Neustadt-Hambach feste Rückgabetermine an.

Das Schulbuchteam weist darauf hin, dass zur Rückgabe unbedingt der Rücknahmeschein mitgebracht werden muss. Dieser wurde Anfang Juni über die Schulen ausgegeben. Um die Abwicklung zu erleichtern, sollten die Schutzumschläge bereits zu Hause entfernt und entsorgt sowie eventuell eingelegte Notizzettel herausgenommen werden. Auch Bleistifteinträge sollten vor der Rückgabe gelöscht werden.

Besondere Bedeutung kommt den aufgeklebten Barcodes zu. Vor der Abgabe sollten diese mit den Angaben auf dem Rücknahmeschein verglichen werden. Bücher ohne Barcode können nicht zurückgenommen werden. Werden versehentlich Bücher mit einem anderen Barcode abgegeben, werden diese automatisch dem ursprünglich eingetragenen Nutzer zugeordnet.

Die Kreisverwaltung weist außerdem darauf hin, dass die ausgeliehenen Bücher sauber und in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben werden müssen. Stark verschmutzte Exemplare werden nicht angenommen. Für beschädigte oder nicht mehr nutzbare Bücher kann entsprechend den Bedingungen der Schulbuchausleihe Schadenersatz verlangt werden.

Die Rückgabe muss nicht persönlich erfolgen. Auch Eltern, Geschwister oder Mitschüler können die Bücher stellvertretend abgeben. Voraussetzung ist jedoch, dass der Rücknahmeschein vorliegt.

Die Rücknahmetermine finden je nach Schulstandort an unterschiedlichen Tagen statt. So werden die Bücher für das Gymnasium Edenkoben, die Realschule plus mit Fachoberschule sowie die Berufsbildende Schule am Standort Edenkoben vom 22. bis 25. Juni in der Aula des Gymnasiums entgegengenommen. Weitere Termine gibt es unter anderem in Bad Bergzabern, Herxheim, Annweiler sowie an den Standorten Maikammer und Hambach der Realschule plus Maikammer-Hambach.

Bei Fragen rund um die Schulbuchausleihe ist das Schulbuchteam der Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 06341 940180 oder per E-Mail an schulabteilung@suedliche-weinstrasse.de erreichbar.