Am Geothermiekraftwerk Insheim ist derzeit mehr Betrieb als gewohnt, und das, obwohl die Anlage stillsteht. Grund dafür, dass riesige Kräne auf dem Werksgelände im Einsatz sind, sind Wartungsarbeiten, bei denen eine Pumpe ausgetauscht wird, wie die Betreiberfirma Vulcan Energie Ressourcen auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt.

Bei der Pumpe, die mehr als 700 Meter tief im Bohrloch sitze, handle es sich um ein typischerweise von Verschleiß betroffenes Bauteil, das im Abstand von fünf bis acht Jahren ausgetauscht werden müsse. „Die Wartung hat am 17. April begonnen“, so das Unternehmen, sie „dauert voraussichtlich noch bis Mitte Mai“. Während der Arbeiten stehe das Kraftwerk still. Zu den Kosten des Austausches könne man „aus wettbewerbsrelevanten Gründen keine detaillierten Angaben machen“. Die regelmäßigen Wartungskosten seien jedoch selbstverständlich einkalkuliert.