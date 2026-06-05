Die Polizeiinspektion Edenkoben hat 2025 deutlich weniger Straftaten registriert. Besonders stark gingen Gewalt- und Körperverletzungsdelikte zurück.

Die Zahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Edenkoben ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Wie aus der Kriminalstatistik 2025 hervorgeht, registrierte die Polizei 1040 Straftaten. Das sind 118 Fälle beziehungsweise 10,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Aufklärungsquote blieb mit 54,6 Prozent auf einem hohen Niveau. Mehr als jede zweite Straftat konnte damit aufgeklärt werden. Auch die sogenannte Häufigkeitszahl, die die Zahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner angibt, sank von 3995 auf 3622. Damit liegt die Region weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt von Rheinland-Pfalz.

Besonders stark ging die Zahl der Rohheitsdelikte zurück. Dazu zählen unter anderem Körperverletzungen, Raub und Nötigungen. Hier verzeichnete die Polizei einen Rückgang von 332 auf 215 Fälle. Auch bei häuslicher Gewalt gingen die Zahlen von 94 auf 72 Fälle zurück. Widerstände gegen Polizeibeamte sanken von acht auf zwei Fälle.

Kein einziges Mal musste die Polizei wegen eines Tötungsdelikts ermitteln. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Wohnungseinbrüche. Sie nahm von 14 auf 21 Fälle zu. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass sich die Einbruchskriminalität im Langzeitvergleich weiterhin auf niedrigem Niveau bewegt.

Auch die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen ging zurück. 2025 wurden 502 Verdächtige registriert, im Vorjahr waren es noch 621 gewesen.