Die Bürgerinitiative (BI) „Kein Erdöl aus Offenbach“ hat eine Plakataktion gestartet, bei der Bürger ihr Gesicht für die Kampagne gegen das geplante Erdölprojekt hergeben können. Die Plakate der können die individuell mit Fotos von Menschen aus der Region gestaltet werden. Die Ausdrucke der Plakate übernimmt die BI, wenn die Unterstützer ihr Foto per E-Mail an bi@kein-erdoel-aus-offenbach.de senden und darin auch ihren Namen und die Adresse angeben. Die Plakate können dann in Fenstern, an Hoftoren, Garagen oder Zäune gehängt werden. Außerdem erstellt die Bürgerinitiative auch kleinere Plakate, die zum Beispiel an Autoscheiben platziert werden können, wie es in der Mitteilung der BI heißt.