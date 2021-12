Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet „Erweiterung Laubendöll“ in Lug ist kürzlich vom Gemeinderat bestätigt worden. 15 Bauplätze sind vorgesehen. Sie sollen bevorzugt an junge Familien aus der Umgebung vergeben werden. Laut Ortsbürgermeister Hermann Rippberger sind 15 Häuser, auch Doppelhäuser, auf Baugrundstücken mit Flächen von 300 bis 500 Quadratmetern, überwiegend in der Größe von 400 Quadratmetern, geplant. Ursprünglich waren 13 Bauplätze vorgesehen.

Für die Erschließung haben sich drei Bewerber gemeldet. Der Rat wird die Angebote prüfen und das günstigste Angebot auswählen. Rippberger hofft, dass bis zum Ende des kommenden Jahres der Verkauf der Bauplätze beginnen kann. Dann werden die Versorgungs- und Abwasserleitungen verlegt und die durchs Baugelände führende Straße fertig sein.