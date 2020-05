Seit Anfang März hatte Partysänger Markus Becker („Das Rote Pferd“) wegen der Coronakrise keinen Auftritt mehr. Am morgigen Sonntag ist es für den Südpfälzer wieder soweit. In Sundern, östlich von Dortmund gelegen, tritt er auf.

Allerdings mit gehörigem Abstand zu seinen Fans, nämlich in einem Autokino. „Vor mir und nach mir wird ein Kinderfilm gezeigt“, sagt Markus Becker auf Anfrage. Die Musik wird über UKW in die Fahrzeuge übertragen.

In diesen Tagen macht er vor allem Werbung für seinen Corona-Song „Po, Po, Positiv“. Um Menschen, vor allem Familien, die schwierige Zeit etwas erträglicher zu machen, wurde ein Tanz entwickelt, bei dem die Zuhörer mit dem Popo wackeln sollen. Begleitet hat ihn dabei zuletzt der Fernsehsender Vox für die Sendung Prominent. Mit dabei, quasi im Duett, die amerikanische Comicfigur Spongebob.

Beckers Angaben zufolge wackelten bei den jüngsten Drehterminen passend zu dem Lied auch Landauer Feuerwehrleute und Mitarbeiter vom Reptilium zum Refrain mit dem Hinterteil. „Diese Videos werden bei Facebook und Instagram verbreitet, um anderen zu zeigen, dass man auch in Corona-Zeiten Spaß haben kann“, so der Südpfälzer (49). Das Lied soll Anfang Juni in den Handel kommen. Als weitere Überraschung wird Becker demnächst im Burrweilerer Weingut Kienle in einem nach ihm benannten Weinpavillon „Zum Roten Pferd“ bei dem Angebot „Wein to go“ dabei sein.